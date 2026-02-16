Поиск

ЕК считает, что безопасность снабжения нефтью Венгрии и Словакии не под угрозой

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) отслеживает ситуацию с прекращением поставок нефти из РФ по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию, но не видит угрозы для безопасности их снабжения, заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Мы внимательно следим за ситуацией. Наш приоритет - безопасность снабжения наших государств-членов. Мы понимаем, что импорт нефти остановлен с 27 января. Тем не менее, существует чрезвычайный запас, как того требует законодательство. То есть государства-члены должны иметь запасы нефти на 90 дней", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Её просили прокомментировать обращение Венгрии и Словакии за помощью к Хорватии для снабжения через нефтепровод "Адрия".

"Для нас пока нет проблемы в том, что касается безопасности снабжения наших государств-членов. Это во-первых. Во-вторых, мы находимся в тесном контакте с Венгрией и Словакией и, конечно, с Хорватией, со всеми нашими коллегами", - продолжила Итконен.

По ее словам, использование адриатического нефтепровода - это "часть стратегии REPowerEU по диверсификации поставок в регионе".

Накануне сообщалось, что Венгрия и Словакия просили Хорватию организовать транзит российской нефти по хорватской территории.

"Мы просим Хорватию разрешить транспортировку российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Адрия", поскольку наше исключение из санкций предоставляет возможность импорта российской нефти морским путем в случае нарушения поставок по трубопроводу", - написал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в социальной сети.

Система нефтепроводов "Адрия" обеспечивает транспортировку нефти из порта Омишаль в Адриатическом море на НПЗ в Хорватии и других странах Юго-Восточной и Центральной Европы. Мощность системы протяженностью около 630 км составляет 34 млн тонн нефти в год. Оператором нефтепровода является хорватская JANAF.

ЕК Венгрия Словакия нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Премьер Молдавии опроверг утверждения оппозиции о грядущей отставке правительства

Volkswagen планирует сократить расходы к концу 2028 года на 20%

Власти Нигера обсуждают с США, Россией и Китаем продажу урана

В Рио школу самбы обвинили в агитации из-за шествия в честь Лулы да Силвы

 В Рио школу самбы обвинили в агитации из-за шествия в честь Лулы да Силвы

В Сочи будут выдавать российские паспорта жителям Абхазии

 В Сочи будут выдавать российские паспорта жителям Абхазии

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу

 Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 февраля

Трамп пообещал поддержать удары Израиля по Ирану, если Тегеран не придет к соглашению

 Трамп пообещал поддержать удары Израиля по Ирану, если Тегеран не придет к соглашению

В Апулии из-за шторма обрушилась "Арка влюблённых"

 В Апулии из-за шторма обрушилась "Арка влюблённых"
Хроники событий
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 72 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8425 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });