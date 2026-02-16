ЕК считает, что безопасность снабжения нефтью Венгрии и Словакии не под угрозой

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) отслеживает ситуацию с прекращением поставок нефти из РФ по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию, но не видит угрозы для безопасности их снабжения, заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Мы внимательно следим за ситуацией. Наш приоритет - безопасность снабжения наших государств-членов. Мы понимаем, что импорт нефти остановлен с 27 января. Тем не менее, существует чрезвычайный запас, как того требует законодательство. То есть государства-члены должны иметь запасы нефти на 90 дней", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Её просили прокомментировать обращение Венгрии и Словакии за помощью к Хорватии для снабжения через нефтепровод "Адрия".

"Для нас пока нет проблемы в том, что касается безопасности снабжения наших государств-членов. Это во-первых. Во-вторых, мы находимся в тесном контакте с Венгрией и Словакией и, конечно, с Хорватией, со всеми нашими коллегами", - продолжила Итконен.

По ее словам, использование адриатического нефтепровода - это "часть стратегии REPowerEU по диверсификации поставок в регионе".

Накануне сообщалось, что Венгрия и Словакия просили Хорватию организовать транзит российской нефти по хорватской территории.

"Мы просим Хорватию разрешить транспортировку российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Адрия", поскольку наше исключение из санкций предоставляет возможность импорта российской нефти морским путем в случае нарушения поставок по трубопроводу", - написал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в социальной сети.

Система нефтепроводов "Адрия" обеспечивает транспортировку нефти из порта Омишаль в Адриатическом море на НПЗ в Хорватии и других странах Юго-Восточной и Центральной Европы. Мощность системы протяженностью около 630 км составляет 34 млн тонн нефти в год. Оператором нефтепровода является хорватская JANAF.