Число банкротств компаний в ЕС в IV квартале 2025 года выросло на 2,5%

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Количество обанкротившихся компаний в Европейском союзе в четвертом квартале 2025 года увеличилось на 2,5% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в сообщении статистического управления ЕС.

Самое значительное повышение числа несостоятельных компаний произошло в гостиничном секторе и сфере общественного питания (+8,6%), в сфере информации и коммуникаций (+7,9%) и транспорте (+5,6%). Сокращение было зафиксировано только в торговле (-3,4%) и финансовой сфере (-0,7%).

Количество регистраций предприятий в ЕС в октябре-декабре выросло на 0,5%. В сфере информации и коммуникаций подъем был наиболее сильным - на 6,4%. При этом в торговле показатель снизился на 0,3%, в строительной и транспортной отраслях - на 0,1%.

Число обанкротившихся компаний в еврозоне в четвертом квартале увеличилось на 3,5%, количество регистраций предприятий - на 0,2%.

