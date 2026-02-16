MOL просит освободить стратегические запасы нефти после остановки поставок по "Дружбе"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Венгерская нефтегазовая компания MOL обратилась в министерство энергетики Венгрии с просьбой о высвобождении стратегических запасов нефти после того, как поставки нефти по трубопроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января 2026 года, сообщила компания.

В сообщении указывается, что с этого же срока остановлены и поставки нефти в Словакию.

"Для компенсации дефицита MOL начала поставлять нефть морским путем на свои нефтеперерабатывающие заводы. Из-за более длительного времени транзита при морских перевозках этот маршрут поставок налаживается постепенно: первые партии, как ожидается, прибудут в порт Омишаль в Хорватии в начале марта, откуда нефть будет доставляться на нефтеперерабатывающие заводы группы MOL еще через 5-12 дней", - говорится в сообщении.

"Если поставки с востока (российской нефти по трубопроводу "Дружба" - ИФ) не возобновятся в ближайшие дни, Венгрии, возможно, потребуется высвобождение примерно 250 тыс. тонн стратегических запасов нефти на первом этапе. С этой целью MOL обратилась в министерство энергетики Венгрии с просьбой о высвобождении стратегических запасов нефти", - подчеркивает компания.

"В Словакии также поддерживается тесный контакт со словацким правительством, чтобы обеспечить оперативное реагирование страны на ситуацию. В обеих странах, в соответствии с правилами Европейского союза, имеются достаточные запасы сырой нефти примерно на 90 дней. Текущая ситуация не угрожает поставкам топлива: рынок обслуживается без перебоев, и MOL продолжает работать в рамках обычной деятельности", - говорится в сообщении.

Ранее Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой организовать поставки российской нефти через нефтепровод "Адрия". Система нефтепроводов "Адрия" обеспечивает транспортировку нефти из порта Омишаль в Адриатическом море на НПЗ в Хорватии и в других странах Юго-Восточной и Центральной Европы. Мощность системы протяженностью около 630 км составляет 34 млн тонн нефти в год. Оператором нефтепровода является хорватская JANAF.