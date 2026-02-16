В МИД Ирана нацелены на быстрый переговорный процесс с США

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Иранская сторона не видит смысла в затягивании переговорного процесса с США по вопросу ядерной сделки и хотела бы результативно завершить его как можно скорее, заявили в понедельник в МИД Исламской Республики.

"Нет пользы в затягивании переговоров. Как я говорил, мы вступаем в любой дипломатический процесс с подходом, ориентированным на результат", - сказал представитель иранского ведомства Эсмаил Багаи в интервью агентству ИРНА.

Он отметил, что Тегеран стремится "завершить переговоры как можно скорее и поэтому обеспечил присутствие всех необходимых специалистов в Женеве". По его словам, для запланированных на вторник переговоров с США Тегеран задействовал "политическую, юридическую, экономическую и техническую команду".

Багаи также выразил надежду, что намеченные на вторник переговоры "позволят обеспечить интересы Ирана".

Ранее в феврале переговоры между Ираном и США состоялись в Омане, стороны договорились о продолжении переговорного процесса. По сообщениям СМИ, американская сторона настаивала на широкой повестке, включающей, в частности, иранскую ракетную программу и действия Тегерана в ближневосточном регионе. Тегеран в свою очередь выражал готовность обсуждать с Вашингтоном только ядерный вопрос.

Консультации прошли на фоне концентрации близ Ирана существенных сил США. Ожидается, что второй раунд переговоров состоится во вторник в Женеве.