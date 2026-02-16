Поиск

В МИД Ирана нацелены на быстрый переговорный процесс с США

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Иранская сторона не видит смысла в затягивании переговорного процесса с США по вопросу ядерной сделки и хотела бы результативно завершить его как можно скорее, заявили в понедельник в МИД Исламской Республики.

"Нет пользы в затягивании переговоров. Как я говорил, мы вступаем в любой дипломатический процесс с подходом, ориентированным на результат", - сказал представитель иранского ведомства Эсмаил Багаи в интервью агентству ИРНА.

Он отметил, что Тегеран стремится "завершить переговоры как можно скорее и поэтому обеспечил присутствие всех необходимых специалистов в Женеве". По его словам, для запланированных на вторник переговоров с США Тегеран задействовал "политическую, юридическую, экономическую и техническую команду".

Багаи также выразил надежду, что намеченные на вторник переговоры "позволят обеспечить интересы Ирана".

Ранее в феврале переговоры между Ираном и США состоялись в Омане, стороны договорились о продолжении переговорного процесса. По сообщениям СМИ, американская сторона настаивала на широкой повестке, включающей, в частности, иранскую ракетную программу и действия Тегерана в ближневосточном регионе. Тегеран в свою очередь выражал готовность обсуждать с Вашингтоном только ядерный вопрос.

Консультации прошли на фоне концентрации близ Ирана существенных сил США. Ожидается, что второй раунд переговоров состоится во вторник в Женеве.

Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

MOL просит освободить стратегические запасы нефти после остановки поставок по "Дружбе"

Число банкротств компаний в ЕС в IV квартале 2025 года выросло на 2,5%

 Число банкротств компаний в ЕС в IV квартале 2025 года выросло на 2,5%

Убытки автопроизводителей из-за изменения EV-политики превысили $65 млрд в 2025 г.

 Убытки автопроизводителей из-за изменения EV-политики превысили $65 млрд в 2025 г.

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Премьер Молдавии опроверг утверждения оппозиции о грядущей отставке правительства

Volkswagen планирует сократить расходы к концу 2028 года на 20%

Власти Нигера обсуждают с США, Россией и Китаем продажу урана

В Рио школу самбы обвинили в агитации из-за шествия в честь Лулы да Силвы

 В Рио школу самбы обвинили в агитации из-за шествия в честь Лулы да Силвы
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 72 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8425 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });