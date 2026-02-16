Поиск

США перебросили на Ближний Восток дополнительно 18 истребителей F-35A

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - США в понедельник перебросили на Ближний Восток дополнительно 18 стелс-истребителей пятого поколения F-35A Lightning II для усиления авиационной группировки, сообщил портал Itamilradar.

Американские истребители вылетели с авиабазы Лейкенхит в Великобритании. Их перелет на Ближний Восток обеспечивали самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker.

Как отмечает портал, это одна из крупнейших одновременных перебросок американской боевой авиации в регион. Ее масштаб свидетельствует о резком наращивании военного потенциала США на Ближнем Востоке на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном.

Они прибыли в дополнение к 12 истребителям F-35A, которые ранее в феврале были переброшены из США на авиабазу Муваффак Салти в Иордании.

С прибытием новых самолетов США теперь располагают на Ближнем Востоке уже 30 истребителями F-35A, двумя эскадрильями истребителей F-15E Strike Eagle (24 самолета) и эскадрильей штурмовиков A-10 Thunderbolt II (12 самолетов). Общее количество американских боевых самолетов на базах в регионе достигает примерно 66 единиц.

Кроме того, на авианосце USS Abraham Lincoln, который находится в Аравийском море вблизи Ирана, базируется эскадрилья истребителей F-35C Lightning II и три эскадрильи истребителей F/A-18E/F Super Hornet. Каждая из них состоит примерно из 12 самолетов.

США Ближний Восток F-35A
