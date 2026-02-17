Поиск

ЕС хочет привязать субсидии на электромобили к требованию о локализации 70% компонентов

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) предлагает привязать право производителей электромобилей на субсидии к локализации не менее 70% компонентов машин, пишет газета Financial Times со ссылкой на проект закона об ускорении промышленности (Industrial Accelerator Act), с которым она ознакомилась.

Предполагается, что государственные программы стимулирования спроса на новые электромобили, гибриды и машины на топливных элементах в качестве условий будут предполагать сборку транспортного средства в Евросоюзе и долю европейских компонентов в нем, за исключением аккумулятора, на уровне не ниже 70% (определяется по стоимости). Требование также касается указанных машин, приобретаемых или арендуемых для органов власти.

При этом значение в 70% дано в квадратных скобках, что подразумевает возможность его пересмотра.

Некоторые основные компоненты аккумулятора также должны быть произведены в ЕС. В настоящее время европейские производители электромобилей сильно зависят от китайских аккумуляторных технологий и материалов.

Кроме того, ЕК потребует от строительной отрасли для получения субсидий использовать не менее 25% европейских алюминиевых изделий и 30% пластика для окон и дверей.

Industrial Accelerator Act будет опубликован в марте. Документ направлен на защиту европейских производителей, в том числе за счет учета выбросов углекислого газа при проведении тендеров на госзакупки.

Обрабатывающая промышленность ЕС вынуждена закрывать производства и сокращать тысячи работников из-за дешевого китайского импорта, высоких цен на энергоносители и расходов на соответствие строгим климатическим инициативам блока.

Производственная база Евросоюза оценивается в 2,6 трлн евро.

