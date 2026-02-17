Песков предложил не ждать новостей с переговоров в Женеве уже во вторник

Как ожидается, трехсторонние переговоры по Украине продолжатся в среду, 18 февраля

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры между делегациями России, США и Украины в Женеве пройдут в закрытом режиме, сегодня не следует ожидать оттуда каких-то новостей, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сегодня продолжатся трехсторонние российско-американо-украинские переговоры в Женеве. Наша делегация там. Не думаю, что сегодня стоит ожидать каких-то новостей, потому что, как вы знаете, планируется, что работа продолжится и завтра", - сказал он.

"Каких-то сообщений, ничего в планах нет на этот счет. Все будет в закрытом для прессы режиме", - подчеркнул Песков.

Его спросили, во сколько должны начаться переговоры.

"Они (участники - ИФ) решают на месте. В течение пары часов точно начнутся", - ответил он.

Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским утром прилетела в Женеву. На предыдущих консультациях в Абу-Даби российскую группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, поскольку обсуждались вопросы безопасности и военной тематики, объяснял ранее Песков. В Женеве стороны планируют обсуждать более широкий спектр вопросов, включая темы, связанные с территориальной проблематикой, в связи с чем состав делегации был расширен. Помимо Мединского, в делегацию входит замглавы МИД Михаил Галузин и другие представители.