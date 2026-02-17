Средний возраст населения Евросоюза вырос до 44,9 года

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Средний возраст населения Евросоюза по состоянию на 1 января 2025 года составлял 44,9 года, сообщил Eurostat.

За последние десять лет данный показатель вырос более чем на два года - в 2015 году он составлял 42,8 года. Повышение было зафиксировано во всех странах ЕС, за исключением Германии и Мальты (сокращение на 0,4 года в обоих случаях).

Наиболее выраженное старение населения наблюдалось в Словакии и на Кипре, где средний возраст увеличился на 4 года, за ними следуют Италия (+3,9 года), Греция и Польша (+3,8 года) и Португалия (+3,7 года).