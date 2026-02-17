В Азербайджане экс-госминистра Карабаха Варданяна приговорили к 20 годам тюрьмы

Рубен Варданян (в центре) на заседании в Бакинском военном суде. Январь 2025 года. Фото: EPA/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Баку приговорил гражданина Армении, экс-госминистра Карабаха Рубена Варданяна к 20-летнему тюремному заключению, сообщили во вторник азербайджанские СМИ.

Как сообщалось, гособвинитель запрашивал для Варданяна пожизненное заключение.

Варданян признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 100 (планирование и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (пытки), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (создание преступного сообщества (организации)), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (угрозы безопасности авиации), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) и других статей Уголовного кодекса Азербайджана.