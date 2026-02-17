Поиск

Беспилотник ВМС США провел разведку в Оманском заливе к югу от Ирана

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Американский дальний беспилотник радиоэлектронной разведки MQ-4C Triton во вторник провел многочасовой полет к юго-востоку от побережья Ирана, следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

Беспилотник был запущен с авиабазы Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах. В течение нескольких часов он курсировал над международными водами Оманского залива вблизи Ирана.

Полет выполнялся на фоне учений ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе, в ходе которых отрабатываются сценарии вероятных военных действий. По данным агентства Fars, в частности, подлодки тренируются в уничтожении надводных целей, осуществляются запуски крылатых ракет с моря и суши и используются новые типы ракет, способные действовать в условиях радиоэлектронной борьбы.

Разведывательный БПЛА большой дальности и высоты полета MQ-4C Triton способен предоставлять в реальном времени разведывательную информацию об обширных океанских и прибрежных областях. Беспилотник способен находиться в воздухе более 30 часов, выполняя полет на высоте до 17 тыс. метров и скорости до 610 км/ч.

В настоящее время на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ размещены три американских беспилотника MQ-4C Triton.

Иран КСИР США Оманский залив
ЕК хочет на следующей неделе завершить юридическую процедуру по кредиту Киеву в 90 млрд евро

Переговоры РФ-США-Украина продолжаются уже 2,5 часа

Задержанный танкер "Гринч" покинет французские воды после выплаты штрафа

Переговоры РФ, США и Украины начались в Женеве

Умер американский политик и священник Джесси Джексон

Делегации РФ и Украины прибыли в женевский отель, где пройдут переговоры

Средний возраст населения Евросоюза вырос до 44,9 года

 Средний возраст населения Евросоюза вырос до 44,9 года

Песков предложил не ждать новостей с переговоров в Женеве уже во вторник

В Азербайджане экс-госминистра Карабаха Варданяна приговорили к 20 годам тюрьмы

Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по Украине

