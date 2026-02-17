Поиск

Россия и Иран провели военно-морское учение в Оманском заливе

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Корвет "Стойкий" Балтийского флота РФ совместно с кораблями ВМС Ирана провел в Оманском заливе военно-морское учение "Пассекс", сообщили во вторник в пресс-службе Балтфлота.

"Российские и иранские военные моряки отработали элементы совместного маневрирования, а также провели тренировки по связи и по обеспечению безопасности гражданского судоходства. Руководство действиями сил осуществлялось российской и иранской сторонами поочередно", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, основной задачей учения, которое состоялось после завершения неофициального визита российского корабля в иранский порт Бендер-Аббас, являлось укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Ираном.

"В настоящее время экипаж корвета "Стойкий" продолжает выполнение задач в соответствии с планом дальнего похода", - сообщили в пресс-службе.

По данным Балфтлота, со стороны ВМС Ирана в учении приняли участие фрегат "Алванд", корвет "Шахид Саяд Ширази" и ракетный катер "Нейзе".

По официальным данным, на вооружении корветов проекта 20380, к которым относится "Стойкий", стоят противокорабельные ракеты "Уран", зенитный ракетный комплекс "Редут", артиллерийский комплекс А-190, комплекс по борьбе с подводными лодками "Пакет-НК".

Иран Оманский залив Балтийский флот
