Вэнс заявил о недопустимости создания Ираном ядерного оружия

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон заинтересован в недопущении создания Тегераном ядерного оружия, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"У США есть определенные "красные линии". Наш первостепенный интерес - не допустить, чтобы у Ирана было ядерное оружие. Мы не хотим распространения ядерного оружия", - заявил Вэнс в эфире Fox News, комментируя завершение очередного раунда переговоров США с Ираном в Женеве.

Он отметил, что США хотели бы решить разногласия с Ираном путем дипломатии, однако у американского президента Дональда Трампа есть и иные варианты действий.

Ранее во вторник в Женеве состоялся второй раунд переговоров США и Ирана по ядерной тематике. Обе стороны оценили его положительно.

Иран США Тегеран Джей Ди Вэнс Дональд Трамп
Делегации РФ, США и Украины продолжат переговоры в Женеве

Источник назвал очень напряженными переговоры по Украине в Женеве

Источник сообщил о завершении переговоров по Украине в Женеве

ЕК хочет на следующей неделе завершить юридическую процедуру по кредиту Киеву в 90 млрд евро

Переговоры РФ-США-Украина продолжаются уже 2,5 часа

Задержанный танкер "Гринч" покинет французские воды после выплаты штрафа

Переговоры РФ, США и Украины начались в Женеве

Умер американский политик и священник Джесси Джексон

Делегации РФ и Украины прибыли в женевский отель, где пройдут переговоры

Средний возраст населения Евросоюза вырос до 44,9 года

