Вэнс заявил о недопустимости создания Ираном ядерного оружия

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон заинтересован в недопущении создания Тегераном ядерного оружия, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"У США есть определенные "красные линии". Наш первостепенный интерес - не допустить, чтобы у Ирана было ядерное оружие. Мы не хотим распространения ядерного оружия", - заявил Вэнс в эфире Fox News, комментируя завершение очередного раунда переговоров США с Ираном в Женеве.

Он отметил, что США хотели бы решить разногласия с Ираном путем дипломатии, однако у американского президента Дональда Трампа есть и иные варианты действий.

Ранее во вторник в Женеве состоялся второй раунд переговоров США и Ирана по ядерной тематике. Обе стороны оценили его положительно.