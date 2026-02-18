Мусульмане готовятся вступить в священный месяц рамадан

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В среду с заходом солнца начнется священный для мусульман месяц рамадан - время поста и молитвы.

Считается, что именно в этот месяц, девятый по исламскому календарю, пророку Мухаммеду был ниспослан Коран.

Соблюдение поста в рамадан - один из пяти столпов ислама. В течение ближайших 30 дней мусульманам предписано отказываться в дневное время от еды, питья, курения и интимной близости. При этом каждые сутки с наступлением темноты начинается время разговения (ифтар).

Завершится рамадан в этом году 19 марта праздником Ураза-байрам.