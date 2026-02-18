Поиск

Мусульмане готовятся вступить в священный месяц рамадан

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В среду с заходом солнца начнется священный для мусульман месяц рамадан - время поста и молитвы.

Считается, что именно в этот месяц, девятый по исламскому календарю, пророку Мухаммеду был ниспослан Коран.

Соблюдение поста в рамадан - один из пяти столпов ислама. В течение ближайших 30 дней мусульманам предписано отказываться в дневное время от еды, питья, курения и интимной близости. При этом каждые сутки с наступлением темноты начинается время разговения (ифтар).

Завершится рамадан в этом году 19 марта праздником Ураза-байрам.

Ураза-байрам Рамадан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Патрульный самолет США провел разведку над районом учений КСИР в Ормузском проливе

 Патрульный самолет США провел разведку над районом учений КСИР в Ормузском проливе

Делегации РФ, США и Украины продолжат переговоры в Женеве

 Делегации РФ, США и Украины продолжат переговоры в Женеве

Источник назвал очень напряженными переговоры по Украине в Женеве

Источник сообщил о завершении переговоров по Украине в Женеве

ЕК хочет на следующей неделе завершить юридическую процедуру по кредиту Киеву в 90 млрд евро

 ЕК хочет на следующей неделе завершить юридическую процедуру по кредиту Киеву в 90 млрд евро

Переговоры РФ-США-Украина продолжаются уже 2,5 часа

Задержанный танкер "Гринч" покинет французские воды после выплаты штрафа

 Задержанный танкер "Гринч" покинет французские воды после выплаты штрафа

Переговоры РФ, США и Украины начались в Женеве

 Переговоры РФ, США и Украины начались в Женеве

Умер американский политик и священник Джесси Джексон

 Умер американский политик и священник Джесси Джексон

Делегации РФ и Украины прибыли в женевский отель, где пройдут переговоры

 Делегации РФ и Украины прибыли в женевский отель, где пройдут переговоры
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 82 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8437 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 138 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });