Шведский телеканал сообщил о задержании в Стокгольме россиянина по запросу США

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Шведская служба безопасности задержала гражданина России, находившегося в международном розыске по запросу США. Об этом сообщил шведский телеканал TV4.

По его данным, мужчина был объявлен в розыск после заочного ареста в США. В декабре он был задержан сотрудниками службы безопасности в Стокгольме. Американские власти подозревают россиянина в нарушении санкционного режима в 2022–2023 годах и добиваются его экстрадиции.

Детали дела не раскрываются. "Речь идет о международном ордере на арест. Поскольку ведомство оказывает помощь другой стране в расследовании уголовного дела, мы не можем вдаваться в подробности", - заявил пресс-секретарь службы безопасности Юнатан Свенссон.

Окружной суд Стокгольма постановил оставить задержанного под стражей до завершения процедуры экстрадиции. Решение о выдаче должны последовательно утвердить генеральный прокурор, затем Верховный суд и правительство Швеции.