Европейские рынки акций выросли во вторник, FTSE 100 обновил рекордный максимум

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы ведущих стран Западной Европы завершили торги во вторник подъемом, а FTSE 100 обновил рекордный максимум на фоне укрепления ожиданий смягчения денежно-кредитной политики Банком Англии.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 вырос на 0,45% - до 621,29 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,79%, германский DAX - 0,8%, французский CAC 40 - 0,54%, итальянский FTSE MIB - 0,76%, испанский IBEX 35 - 0,6%.

Национальное статистическое управление (ONS) Великобритании сообщило во вторник, что безработица в стране в октябре-декабре 2025 года повысилась до 5,2% - максимума с февраля 2021 года. При этом рост зарплат замедлился до минимального с начала 2022 года темпа 4,2% в годовом выражении.

Опубликованная статистика повысила уверенность трейдеров в том, что британский ЦБ опустит базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов до конца текущего года с нынешнего уровня в 3,75%. Вероятность снижения ставки регулятором в марте оценивается рынком в 75%.

В среду ONS опубликует отчет о динамике потребительских цен в Британии за январь.

"Экономика Великобритании практически стагнирует, а рынок труда слабеет", - отметил директор Financial Markets Online Самуэль Фуллер. По его словам, данные, указывающие на замедление инфляции, могут стать последним фактором, необходимым для того, чтобы Банк Англии приступил к монетарному стимулированию.

Окончательные данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis) показали ускорение инфляции в Германии в январе до 2,1% в годовом выражении с 2% в декабре. Январский показатель совпал как с предварительными данными, так и с прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Между тем, индексы экономических ожиданий в ФРГ и еврозоне в феврале неожиданно снизились. Индикатор ожиданий инвесторов и аналитиков в Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, опустился до 58,3 пункта с 59,6 пункта в январе. Эксперты в среднем прогнозировали его подъем до 65 пунктов. В еврозоне индекс снизился до 39,4 пункта с 40,8 пункта месяцем ранее. Прогноз аналитиков для этого показателя составлял 45,2 пункта.

Лидером роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 стал германский производитель упаковки Gerresheimer (+9,6%).

Заметно повысились котировки Bayer (+7,4%), DKSH Holding (+7,3%), Avolta (+5,1%), Dassault Systemes (+4,8%), Carl Zeiss Meditec (+4,5%), Genmab (+4,4%), Wise (+4,3%), Adyen и Delivery Hero (+4,2%).

Самое большое падение в сводном индексе продемонстрировал итальянский производитель диагностического оборудования DiaSorin (-6,7%).

Акции KGHM Polska Miedz подешевели на 6,5%, Kerry Group - на 6,4%, Plus500 - на 5,2%, Qiagen - на 3,6%, Tomra Systems - на 3,3%, Norsk Hydro - на 2,9%, Boliden - на 2,8%.

Стоимость бумаг Antofagasta снизилась на 3,4%, несмотря на сильную отчетность компании. Antofagasta увеличила EBITDA в прошлом году более чем на 50%, до рекордного максимума, однако дивиденды компании не оправдали ожиданий рынка.

Капитализация BHP выросла на 1,5%. Крупнейшая в мире горнодобывающая группа увеличила прибыль и выручку в первом полугодии 2026 финансового года.

Испанская газовая компания Enagas нарастила рыночную стоимость на 0,5%. Ее показатели за 2025 год превзошли прогнозы, в частности, благодаря продаже активов и контролю расходов.

Бумаги нефтегазовых Shell и BP plc подешевели на 0,7% и 1,1% соответственно вслед за падением нефтяных цен на сигналах о прогрессе в переговорах между США и Ираном.

Цена акций оборонных компаний также снизилась, в том числе Hensoldt - на 1,6%, Renk Group - на 1,4%, Leonardo и Thales - на 1%, Rheinmetall - на 0,5%.