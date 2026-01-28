Поиск

Рубио объяснил вывоз Мадуро из Венесуэлы

Это оказалось необходимым для ослабления влияния России и Китая в Венесуэле, заявил госсекретарь США

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро должен был покинуть свой пост, другого выбора у США не оставалось из-за необходимости положить конец влиянию России и Китая в Венесуэла, заявил комитете Сената по иностранным делам госсекретарь Марко Рубио.

"Мы хотели ослабления иранского, российского или китайского влияния в этой стране. Ничего из этого было бы невозможно, пока Мадуро оставался у власти", - сказал он.

По словам Рубио, "это был один из вариантов, доступных президенту после того, как оказалось исчерпаны все остальные способы убрать этого человека с политической сцены".

"Я не говорю, что все пройдет гладко и без проблем. Но впервые за 20 лет мы ведем серьезные переговоры с венесуэльскими властями по противодействию наркоторговле", - добавил глава Госдепартамента.

По его словам, в Вашингтоне заинтересованы, чтобы Венесуэла была стабильной, процветающей, дружественной и демократической.

"Прежде всего необходима стабильность, но то, о чем стоит беспокоится после того, как сняли Мадуро, это ситуация в Венесуэле, которая грозит гражданской войной, когда различные группировки начнут бороться друг с другом", - сказал он.

"Одна из первоочередных задач заключается в том, чтобы установить непосредственный и честный контакт с людьми, которые контролируют ситуацию там (в Венесуэле) ", - отметил госсекретарь.

Он отметил наличие проблемы с поставками нефти из Венесуэлы, против которой действуютсанкции, и добавил, что эту проблему надо решать. "Мы допустим ее на рынок, но по рыночным ценам, а не со скидками, с которыми ее получает Китай", - сказал он.

Рубио сказал, что реформы в нефтяной структуре Венесуэлы необходимы в том числе и для того, чтобы страна могла получать необходимую помощь в ближайшее время - медикаменты, оборудование - напрямую из США.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен 3 января в Каракасе американским спецподразделением Delta и доставлен в Нью-Йорк, где ему предъявили обвинения в торговле наркотиками и оружием.

3 января 2025 года вооруженные силы США провели операцию по захвату президента Мадуро и вывезли его в США.

Временный президент Венесуэлы Делси Родригес предостерегла США от вмешательства во внутренние дела ее страны.

