США намерены положить конец ядерным амбициям Ирана тем или иным путем

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон собирается удержать Тегеран от создания ядерного оружия тем способом, который окажется эффективным, заявил министр энергетики США Крис Райт.

"Они очень ясно дали понять, что будут делать с ядерным оружием. Это совершенно неприемлемо (...) Так или иначе, мы собираемся положить конец стремлению Ирана к созданию ядерного оружия, сдержать его", - передали в среду западные СМИ слова Райта, сказанные "на полях" заседания Международного энергетического агентства.

17 февраля в Женеве состоялся второй раунд переговоров США и Ирана по ядерной тематике. Стороны оценили его положительно. Однако, отмечает Axios, между сторонами остаются серьезные разногласия, и американские официальные лица не настроены оптимистично. Так, вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Иран не признает ряд "красных линий" президента Дональда Трампа. Вэнс заявил, что Трамп может в итоге решить, что дипломатия исчерпала свой потенциал.

В среду Axios со ссылкой на источники сообщил, что операция США против Ирана в случае ее начала будет идти в формате массированной и затяжной военной кампании. "Противостояние с Ираном длилось так долго, что у многих американцев, возможно, притупилось его восприятие. Источники отметили, что война может начаться скорее в более крупных масштабах, чем осознает большинство", - говорится в публикации.