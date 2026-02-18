Поиск

Возможная военная акция США против Ирана может стать масштабной и длительной

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Операция США против Ирана в случае ее начала, по-видимому, будет идти в формате массированной и затяжной военной кампании, сообщает в среду Axios.

"По словам источников, военная операция США в отношении Ирана с достаточной вероятностью будет крупной, длящейся не одну неделю кампанией, которая будет напоминать скорее полноценную войну, а не январскую точечную операцию в Венесуэле", - отмечает портал.

"Противостояние с Ираном длилось так долго, что у многих американцев, возможно, притупилось его восприятие. Источники отметили, что война может начаться скорее в более крупных масштабах, чем осознает большинство", - отмечает Axios.

Во вторник в Женеве состоялся второй раунд переговоров США и Ирана по ядерной тематике. Обе стороны оценили его положительно. Однако, отмечает Axios, между сторонами остаются крупные разногласия, и американские официальные лица не настроены оптимистично. Так, вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Иран так и не признает ряд "красных линий" президента Дональда Трампа. Вэнс заключил, что Трамп может в итоге решить - дипломатия исчерпала свой потенциал.

Источники портала отметили, что вероятная операция США против Ирана может пройти в союзе с Израилем и быть куда более значительной, чем конфликт в июне 2025 года.

Два израильских чиновника заявили порталу, что правительство Израиль готовится к сценарию начала боевых действий в течение ближайших дней.

"Боссу начинает это надоедать. Некоторые люди в окружении предостерегают его от войны с Ираном. Но я думаю, что с 90-процентной вероятностью мы увидим активные действия в ближайшие недели", - сказал Axios неназванный советник Трампа.

Накануне авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R.Ford, направляющаяся из Карибского моря на Ближний Восток, вошла в зону ответственности Европейского командования ВС США. USS Gerald R.Ford присоединится к авианосцу USS Abraham Lincoln, который в настоящее время находится в Аравийском море в ожидании возможной военной операции против Ирана.

Также в регионе сосредоточены десяток кораблей, сотни истребителей, системы ПВО. Переброска сил продолжается.

США Иран Израиль
