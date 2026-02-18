Поиск

Иран заинтересован в импорте газа из РФ, несмотря на собственную рекордную добычу

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Иран сохраняет интерес к закупкам российского газа, который позволит ликвидировать дисбаланс в энергетике страны, заявил министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад по итогам заседания межправительственной комиссии двух стран, сопредседателем которой он является.

"Что касается добычи газа: мы предпринимаем все шаги для ее увеличения. Сейчас она на рекордном уровне - 750 млн куб. метров в сутки. Но, поскольку есть необходимость из-за дисбаланса, который существует в нашей стране, мы все равно ищем возможности для импорта газа из Российской Федерации", - сказал Пакнежад. Он также отметил, что Иран приветствует российские компании, которые заинтересованы в инвестициях и развитии нефтяных и газовых месторождений страны.

В сообщении Минэнерго России по итогам 19-го заседания МПК отмечается, "стороны отметили взаимную заинтересованность в импорте газа из России": "В настоящее время переговоры в данном направлении близки к завершению, сторонами обсуждаются договорённости по нескольким пунктам, которые могут быть окончательно согласованы в ходе отдельных встреч".

Иранское агентство Tasnim привело комментарий главы Национальной Иранской газовой компании (NIGC) Саида Таваколи: "В ходе многочасовых переговоров мы досконально проработали каждый пункт контракта на закупку газа из России с юридической и коммерческой точки зрения. Нам осталось достичь окончательного соглашения по двум вопросам: способу определения цены и форме оплаты. После разрешения этих двух вопросов контракт на экспорт российского газа в Иран перейдет в стадию реализации".

"Газпром" в 2024 году подписал стратегический меморандум с NIGC о проработке организации поставок российского газа в Иран. Министр энергетики России Сергей Цивилев в апреле 2025 года сообщал, что на первом этапе поставки газа РФ в Иран по существующей инфраструктуре через Азербайджан могут составить до 1,8 млрд куб. м в год, потенциал оценивается в 55 млрд кубометров в год.

Издание Shana со ссылкой на Таваколи также отмечает, что поставки иранского газа в Турцию этой зимой не прекращались: "Поставки газа в Турцию нисколько не прекращены, также ведутся переговоры о продлении контракта на экспорт иранского газа в эту страну".

