Российская делегация вылетела из Женевы в Москву после переговоров по Украине

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Российская делегация вылетела из Женевы в Москву после завершения очередного раунда переговоров по украинскому урегулированию, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Ранее глава российской делегации - помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что переговоры в Женеве были "тяжелыми, но деловыми", и сообщил, что следующая встреча состоится в ближайшее время.

Переговоры проходили в течение двух дней. По информации Кремля, в Женеве планировалось обсуждать более широкий круг вопросов, чем на предыдущих консультациях в Абу-Даби, включая темы, связанные с территориальной проблематикой.

