Молдавия усилит контроль за мигрантами

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии в среду одобрило проект закона "О приеме, пребывании и надзоре за иностранцами", разработанный министерством внутренних дел.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кабинета министров, документ включает новые понятия, адаптированные к правовой базе Евросоюза.

Согласно законопроекту, теперь единым документом, подтверждающим личность и правовой статус для иностранцев, станет карточка резидента.

Для усиления процесса приема и обеспечения эффективного управления миграционными потоками вводится обязанность иностранца обосновывать цель пребывания в республике путем предоставления соответствующих документов (договоров, свидетельств, приглашений и т. д.).

Также вводится обязательное подтверждение финансовой состоятельности в период пребывания на территории страны. "Критерии и уровень средств к существованию будут установлены последующими нормативными актами в зависимости от цели пребывания", - отмечается в документе.

Для краткосрочного пребывания (до 90 дней) будет действовать "гибкий режим". Предполагается цифровизация процедур подачи заявок, согласования, уведомления и отчетности.

Закон призван стимулировать "конкурентные преимущества для отраслей экономики с дефицитом рабочей силы", "поддержать компании, работающие в секторах, где местная рабочая сила недостаточна, за счет найма граждан третьих стран для различных целей". Но при этом планируется снижение нелегальной занятости.

На конец 2025 г. на территории Молдавии было зарегистрировано свыше 21 500 иностранцев и апатридов, представлявших более чем 130 стран. Из них свыше 5 600 имели право на постоянное проживание, а около 16 тыс. пользовались правом на временное.

Молдавия Евросоюз
