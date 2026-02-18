Транспортные самолеты ВВС США за два дня совершили 30 рейсов с грузами на Ближний Восток

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Тяжелые военно-транспортные самолеты ВВС США продолжают наращивать доставку военных грузов в регион Ближнего Востока, по данным авиационных ресурсов Flightradar24 и ADS-B Exchange.

Только за последние два дня американские самолеты C-17А Globemaster III и C-5 Galaxy совершили более 30 рейсов на ближневосточные базы. Чаще всего они вылетали по-прежнему из Техаса с аэродромов баз армейских соединений и частей ПВО, имеющих на вооружении зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD.

Американские самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker и KC-46 Pegasus во вторник и среду также совершили более 30 рейсов, в том числе для обеспечения переброски из США и с европейских баз на Ближний Восток дополнительных групп боевой авиации.

Как сообщал Axios, Соединенные Штаты направили в регион еще более 50 истребителей F-35, F-22 и F-16, значительно наращивая группировку сил для проведения возможной военной операции против Ирана. С их прибытием количество американских истребителей и штурмовиков, размещенных на ближневосточных базах, достигло 114 самолетов.