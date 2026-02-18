Во Франции зарегистрировали рекорд по продолжительности дождей

Фото: Sipa USA/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Во Франции зарегистрировали самый долгий период дождей за историю метеонаблюдений в стране - дожди идут 36 дней подряд, сообщает в среду телеканал BFM TV.

По данным метеорологической службы "Метео-Франс", такие осадки метеорологи фиксируют на территории страны непрерывно с 14 января по настоящее время. Предыдущий рекорд зарегистрировали осенью 2023 года, когда во Франции зафиксировали 32 дождливых дня подряд. "Метео-Франс" поясняет, что дождливым считается день, за который в среднем по стране выпало 1 мм осадков или более.

Тем временем в среду на Францию обрушился шторм "Педро". По данным метеорологов, скорость порывов ветра будет достигать 90-120 км/ч, в прибрежных зонах скорость может доходить до 140 км/ч. Ожидается выпадение от 15 до 50 мм осадков.

На настоящий момент из-за риска ливней и наводнений в четырех департаментах действует предупреждение о "красном" - самом высоком уровне погодной опасности. Еще в 10 департаментах ввели "оранжевый" - повышенный уровень погодной опасности.