Поиск

Британский королевский двор будет сотрудничать с полицией по делу брата Карла III

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Король Великобритании Карл III заявил, что полиция может рассчитывать на полную поддержку со стороны британского королевского двора в расследовании по делу задержанного младшего брата монарха Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, сообщает в четверг газета The Guardian.

"Я с глубочайшей обеспокоенностью узнал о том, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор подозревается в ненадлежащем поведении на государственной службе. Далее последует полный, справедливый и надлежащий процесс, в рамках которого этот вопрос расследуют должным образом и соответствующими правоохранительными органами. В этом плане, как я и говорил ранее, инстанции могут рассчитывать на нашу полную и искреннюю поддержку и сотрудничество", - говорится в заявлении монарха.

Король отметил, что "закон должен восторжествовать", прибавив, что не будет комментировать ситуацию дальше, пока расследование продолжается. Монарх также сказал, что он и другие члены королевской семьи продолжат выполнять свои обязанности.

Газета уточняет, что полиция заблаговременно не проинформировала короля и Букингемский дворец о задержании Маунтбеттена-Виндзора.

Ранее в четверг издание сообщало, что британская полиция заключила под стражу младшего брата короля Великобритании в связи с обвинениями, связанными с делом покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Маунтбеттен-Виндзор отрицал то, что совершал какие-либо правонарушения в связи с делом Эпштейна.

Эпштейн - финансист, осужденный за несколько преступлений, в частности, торговлю детьми, организацию проституции, в том числе среди несовершеннолетних, и изнасилование 14-летней девочки. В 2019 году Эпштейн был найден мертвым в своей камере, судмедэксперты назвали причиной его смерти самоубийство, однако многие до сих пор сомневаются в этой версии. Дело Эпштейна привлекло всеобщее внимание, так как он близко общался со многими богатыми и высокопоставленными людьми, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

Букингемский дворец Джеффри Эпштейн Карл III Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Венгрия может прекратить поставки электроэнергии и газа на Украину

В Великобритании задержали младшего брата короля Карла III

 В Великобритании задержали младшего брата короля Карла III

Spiegel сообщил, что в ЦРУ заранее знали о планах подрыва "Северных потоков"

 Spiegel сообщил, что в ЦРУ заранее знали о планах подрыва "Северных потоков"

Объявлен чемпион карнавала в Рио 2026 года

 Объявлен чемпион карнавала в Рио 2026 года

США готовы к удару по Ирану в выходные, но Трамп еще не принял решения о военной операции

Что случилось этой ночью: четверг, 19 февраля

Фондовые индексы США выросли вслед за котировками акций технологических компаний

 Фондовые индексы США выросли вслед за котировками акций технологических компаний

В определении режима прекращения огня на Украине наметился прогресс

Компания eBay договорилась о покупке платформы Depop у Etsy за $1,2 млрд

 Компания eBay договорилась о покупке платформы Depop у Etsy за $1,2 млрд

WSJ сообщила о выводе всех войск США из Сирии в течение двух месяцев

 WSJ сообщила о выводе всех войск США из Сирии в течение двух месяцев
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 93 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8458 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });