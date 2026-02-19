Британский королевский двор будет сотрудничать с полицией по делу брата Карла III

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Король Великобритании Карл III заявил, что полиция может рассчитывать на полную поддержку со стороны британского королевского двора в расследовании по делу задержанного младшего брата монарха Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, сообщает в четверг газета The Guardian.

"Я с глубочайшей обеспокоенностью узнал о том, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор подозревается в ненадлежащем поведении на государственной службе. Далее последует полный, справедливый и надлежащий процесс, в рамках которого этот вопрос расследуют должным образом и соответствующими правоохранительными органами. В этом плане, как я и говорил ранее, инстанции могут рассчитывать на нашу полную и искреннюю поддержку и сотрудничество", - говорится в заявлении монарха.

Король отметил, что "закон должен восторжествовать", прибавив, что не будет комментировать ситуацию дальше, пока расследование продолжается. Монарх также сказал, что он и другие члены королевской семьи продолжат выполнять свои обязанности.

Газета уточняет, что полиция заблаговременно не проинформировала короля и Букингемский дворец о задержании Маунтбеттена-Виндзора.

Ранее в четверг издание сообщало, что британская полиция заключила под стражу младшего брата короля Великобритании в связи с обвинениями, связанными с делом покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Маунтбеттен-Виндзор отрицал то, что совершал какие-либо правонарушения в связи с делом Эпштейна.

Эпштейн - финансист, осужденный за несколько преступлений, в частности, торговлю детьми, организацию проституции, в том числе среди несовершеннолетних, и изнасилование 14-летней девочки. В 2019 году Эпштейн был найден мертвым в своей камере, судмедэксперты назвали причиной его смерти самоубийство, однако многие до сих пор сомневаются в этой версии. Дело Эпштейна привлекло всеобщее внимание, так как он близко общался со многими богатыми и высокопоставленными людьми, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.