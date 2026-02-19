Поиск

Что случилось этой ночью: четверг, 19 февраля

Уиткофф и Кушнер проинформировали Трампа о переговорах в Женеве, в Псковской области загорелась нефтебаза, орбиту МКС подняли на 1,67 км

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проинформировали президента США Дональда Трампа о состоявшихся в Женеве контактах по украинскому урегулированию и Ирану, сообщил журналист Axios Барак Равид.

- Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что переговоры между РФ, США и Украиной в Женеве прошли успешно. Она добавила, что в будущем ожидается новый раунд переговоров.

- В Псковской области из-за атаки беспилотников загорелся резервуар с нефтепродуктами на Великолукской нефтебазе. Аэропорт Пскова в течение двух часов не принимал и не отправлял рейсы.

- Власти РФ будут содействовать переезду в страну иностранных граждан, представляющих интерес для России, заявил Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АСИ. С апреля 2026 г. иностранные специалисты смогут обратиться за поддержкой в специальную уполномоченную организацию. Учредителем и оператором структуры будет АСИ.

- Wall Street Journal сообщила о решении США вывести из Сирии всех американских военнослужащих (около 1 тыс. человек). По данным издания, они покинут страну в ближайшие два месяца.

- Онлайн‑гигант eBay объявил о покупке платформы по перепродаже одежды Depop у Etsy за $1,2 млрд. Сделка позволит компании укрепить позиции среди молодой аудитории.

- Орбиту Международной космической станции подняли на 1,67 км, сообщил "Роскосмос".

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 19 февраля

Фондовые индексы США выросли вслед за котировками акций технологических компаний

 Фондовые индексы США выросли вслед за котировками акций технологических компаний

В определении режима прекращения огня на Украине наметился прогресс

Компания eBay договорилась о покупке платформы Depop у Etsy за $1,2 млрд

 Компания eBay договорилась о покупке платформы Depop у Etsy за $1,2 млрд

WSJ сообщила о выводе всех войск США из Сирии в течение двух месяцев

 WSJ сообщила о выводе всех войск США из Сирии в течение двух месяцев

Уиткофф и Кушнер проинформировали Трампа о контактах по Украине и Ирану

 Уиткофф и Кушнер проинформировали Трампа о контактах по Украине и Ирану

В Вашингтоне в четверг состоится первое заседание Совета мира

Россия, США и Украина достигли значимого прогресса на переговорах в Женеве

 Россия, США и Украина достигли значимого прогресса на переговорах в Женеве

В Венгрии заявили о наличии запасов нефти более чем на три месяца

Что произошло за день: среда, 18 февраля
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 275 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 90 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8457 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 139 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });