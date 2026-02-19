Что случилось этой ночью: четверг, 19 февраля

Уиткофф и Кушнер проинформировали Трампа о переговорах в Женеве, в Псковской области загорелась нефтебаза, орбиту МКС подняли на 1,67 км

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проинформировали президента США Дональда Трампа о состоявшихся в Женеве контактах по украинскому урегулированию и Ирану, сообщил журналист Axios Барак Равид.

- Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что переговоры между РФ, США и Украиной в Женеве прошли успешно. Она добавила, что в будущем ожидается новый раунд переговоров.

- В Псковской области из-за атаки беспилотников загорелся резервуар с нефтепродуктами на Великолукской нефтебазе. Аэропорт Пскова в течение двух часов не принимал и не отправлял рейсы.

- Власти РФ будут содействовать переезду в страну иностранных граждан, представляющих интерес для России, заявил Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АСИ. С апреля 2026 г. иностранные специалисты смогут обратиться за поддержкой в специальную уполномоченную организацию. Учредителем и оператором структуры будет АСИ.

- Wall Street Journal сообщила о решении США вывести из Сирии всех американских военнослужащих (около 1 тыс. человек). По данным издания, они покинут страну в ближайшие два месяца.

- Онлайн‑гигант eBay объявил о покупке платформы по перепродаже одежды Depop у Etsy за $1,2 млрд. Сделка позволит компании укрепить позиции среди молодой аудитории.

- Орбиту Международной космической станции подняли на 1,67 км, сообщил "Роскосмос".