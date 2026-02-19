США готовы к удару по Ирану в выходные, но Трамп еще не принял решения о военной операции

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Военные США могут начать операцию против Ирана в грядущие выходные, однако американский президент Дональд Трамп пока не отдал соответствующий приказ, сообщает в четверг CNN со ссылкой на источники.

"Источники, знакомые с темой, сказали, что военные США готовы ударить по Ирану уже в эти выходные, но Трамп не принял окончательное решение, надо ли дать добро на такую акцию", - отмечает телеканал.

CNN напоминает, что в среду в Белом доме прошло совещание на тему ситуации в Иране. Также Трампа проинформировали об итогах переговоров США и Ирана в Женеве.

В итоге администрацию оповестили о готовности ВС США к операции уже на этих выходных, после существенного наращивания ВВС и ВМС в регионе. Однако один собеседник телеканала предупредил, что в частных беседах Трамп приводит аргументы как в пользу, так и против операции, а также спрашивает у советников мнения об оптимальном дальнейшем курсе.

"Он тратит много времени на размышления", - сказал источник.

The Wall Street Journal сообщало, что США сосредоточили наибольшую авиационную мощь на Ближнем Востоке со времен вторжения в Ирак в 2003 году. По словам собеседников издания, такое наращивание сил позволит Вашингтону проводить военные операции против Ирана в течение нескольких недель. Тем не менее, большинство источников признают, что Трамп непредсказуем в своих решениях.