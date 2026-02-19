В определении режима прекращения огня на Украине наметился прогресс

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Военные чиновники, участвовавшие в переговорах России, Украины и США, отмечают прогресс в определении того, как потенциально будет работать режим прекращения огня, передает CNN со ссылкой на источник.

Согласно публикации, военные добились "постепенного, но значительного прогресса" в определении того, как будет работать прекращение огня на Украине. Это касается и "окончательной доработки ключевых положений и пояснений, которые помогут заложить основу для будущих соглашений".

По словам собеседника телеканала, хотя политические переговоры оставались "напряженными", разговор между военными вселил в чиновников "осторожный оптимизм".

CNN обращает внимание, что одной из основных задач переговоров военных было достижение согласия сторон по ключевым положениям, которые будут использоваться в политических переговорах. Речь идет, среди прочего, о практическом определении прекращения огня и о том, что будет считаться его нарушением.

"В этом направлении был достигнут прогресс", - сообщил источник, хотя окончательное решение еще должны принять политики.

По словам собеседника CNN, стороны договорятся о новой встрече в ближайшее время, вероятно, в течение следующих нескольких недель.

Третий раунд переговоров РФ-США-Украина по урегулированию украинского кризиса прошел во вторник в Женеве. Об их успехе заявляла в среду представитель Белого дома Кэролайн Левитт. Она сообщила, что ожидается новый раунд переговоров.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф также говорил о достижении прогресса.