Число новых заявок на пособие по безработице в США снизилось сильнее, чем ожидалось

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 23 тыс. до 206 тыс., сообщило министерство труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 229 тыс., а не 227 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение количества заявок до 225 тыс., по данным Trading Economics.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, сократилось до 219 тыс. с 220 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 7 февраля, увеличилось до 1,869 млн по сравнению с пересмотренными 1,852 млн неделей ранее.

Эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 1,86 млн с предварительно объявленного уровня предыдущей недели в 1,862 млн.

