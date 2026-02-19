Поиск

Совет ЕС официально признал КСИР террористической организацией

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в четверг, что принял официальное решение включить Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в список террористических организаций.

В Брюсселе напомнили, что это сделано в "соответствии с политическим соглашением, достигнутым Советом по иностранным делам 29 января".

Совет ЕС пояснил, что КСИР после включения в этот список будет подлежать ограничительным мерам в рамках режима санкций ЕС по борьбе с терроризмом. Это включает "замораживание его средств и других финансовых активов или экономических ресурсов в государствах-членах ЕС, а также запрет для операторов ЕС предоставлять этой организации средства и экономические ресурсы".

"В результате сегодняшнего решения под ограничительные меры в рамках списка террористических организаций ЕС подпадают 13 человек и 23 группировки и организации", - сообщается в коммюнике совета.

Глава дипломатии ЕС Каллас объявила 29 января, что Совет ЕС по иностранным делам признал КСИР террористической организацией.

Теперь эта договоренность европейских министров оформлена юридическим актом.

