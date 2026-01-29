Совет ЕС по иностранным делам признал КСИР террористической организацией

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас объявила, что Совет ЕС по иностранным делам признал в четверг Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана террористической организацией.

"Министры иностранных дел ЕС только что предприняли решающий шаг, объявив Корпус стражей исламской революции Ирана террористической организацией. Любой режим, убивающий тысячи своих граждан, работает на собственную гибель", - написала Каллас в сети X.

"Репрессии не могут оставаться без ответа", - заявила она.

Ранее КСИР уже находился под финансовыми санкциями ЕС как организация, что включало заморозку активов и запрет на предоставление экономических ресурсов.