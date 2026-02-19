Поиск

Трамп доволен тем, что спецкомиссия одобрила проект бального зала в Белом доме

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что специальная комиссия дала зеленый свет его плану по строительству нового бального зала в Белом доме.

"Комиссия по изящным искусствам только что одобрила единогласно (...) бальный зал Белого дома. Была дана высокая оценка красоте и масштабу здания. Спасибо членам комиссии", - написал он в Truth Social.

Американские СМИ отмечают, что комиссия состояла из семи человек, и все они были в январе лично назначены Трампом. Теперь проект должен одобрить еще один орган - Национальная комиссия по планированию столицы США.

Ранее для строительства зала власти начали снос восточного крыла Белого дома. Это вызвало бурную реакцию среди американской общественности. В течение недели многие туристы прибывали к зданию, чтобы понаблюдать за этим процессом. Многие из них выразили негодование в связи с разрушением исторической части важного для американского народа места.

Против сноса части здания выступили многие представители Демократической партии. Опрос YouGov показал, что наибольшая часть американцев не одобряет происходящее: 53% в какой-то степени или решительно не одобряют эту идею.

На протяжении многих лет в восточном крыле Белого дома находился офис первой леди. Традиция началась с Элеоноры Рузвельт, жены занимавшего должность президента США с 1933 по 1945 годы Франклина Делано Рузвельта.

Трамп планирует построить на месте восточного крыла бальный зал, который сможет вместить в себя до тысячи человек. Его площадь составит около 8,3 тысячи квадратных метров, и он станет почти в два раза больше главного здания Белого дома.

Ранее Трамп уже внес ряд модификаций в Белом доме, в частности, провел реновацию Овального кабинета. Эти действия также подверглись критике со стороны его политических оппонентов.

Дональд Трамп США YouGov Франклин Делано Рузвельт Белый дом
