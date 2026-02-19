Палата представителей попытается помешать Трампу атаковать Иран без одобрения Конгресса

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Палате представителей Конгресса США на следующей неделе планируют проголосовать по проекту резолюции, согласно которой президент США Дональд Трамп не сможет проводить военные действия против Ирана без одобрения Конгресса, сообщил в соцсети Х член Палаты представителей Ро Ханна.

"Чиновники администрации Трампа говорят, что существует 90-процентный шанс ударов по Ирану. Он не может делать это без Конгресса. У меня и члена Палаты Томаса Мэсси есть проект резолюции о военных полномочиях, по которой в Конгрессе должны пройти дебаты и голосование, прежде чем подвергать американских военных опасности", - написал Ханна.

Речь идет о проекте резолюции, которую Ханна и Мэсси представили еще в июне 2025 года во время 12-дневного конфликта между Израилем и Ираном. Тогда США нанесли удары по ядерным объектам Ирана.

Ханна - член Демократической партии, а Мэсси - республиканец, нередко критикующий действия своего однопартийца Трампа.

Проект резолюции предписывает президенту США "прекратить использование ВС США в боевых действиях против Ирана или любой части его правительства или армии". При этом предусмотрен ряд исключений, при которых глава государства все же может отдать распоряжение об ударах.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Трамп пока не принял решения по дальнейшим действиям в отношении Ирана. По данным CBS News, американские военные могут быть готовы ударить по Ирану уже в эту субботу, если получат соответствующий приказ.

Источники Axios выразили мнение, что в случае неудачи переговоров США с Ираном военная операция США в Иране будет "масштабной, длящейся несколько недель кампанией, которая будет больше похожа на полномасштабную войну".

В Женеве 17 февраля состоялся второй раунд переговоров США и Ирана по ядерной тематике.