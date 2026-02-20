Европейские фондовые индексы завершили торги снижением

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Европейские рынки акций снизились по итогам торгов в четверг на фоне неоднозначных корпоративных отчетов.

Трейдеры заняли осторожную позицию в связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке. Газета The Wall Street Journal написала, что США сосредоточили в регионе наибольшую авиационную мощь со времен вторжения в Ирак. Кроме того, в регион направляется второй авианосец. По словам собеседников издания, такое наращивание сил позволит Вашингтону проводить военные операции против Ирана в течение нескольких недель.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Иран не признает ряд "красных линий" президента Дональда Трампа. Он добавил, что Трамп может в итоге решить, что дипломатия исчерпала свой потенциал. Агентство Axios сообщило накануне со ссылкой на источники, что в случае неудачи в переговорах США могут провести против Ирана продолжительную военную операцию, которая "будет больше похожа на полномасштабную войну".

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к закрытию рынка в четверг опустился на 0,53%, до 625,33 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,55%, германский DAX - 0,93%, французский CAC 40 - 0,36%, итальянский FTSE MIB - 1,22%, испанский IBEX 35 - 0,99%.

Лидером падения среди компонентов Stoxx Europe 600 в четверг стали акции нидерландской инжиниринговой компании Arcadis (-15,6%).

Бумаги Airbus подешевели на 7,4%. Выручка европейской аэрокосмической корпорации в минувшем квартале оказалась ниже прогнозов. Кроме того, Airbus дала слабый прогноз поставок на 2026 год.

Капитализация Rio Tinto, годовая отчетность которой разочаровала инвесторов, уменьшилась на 3,7%. Котировки акций других горнодобывающих компаний также снизились, в том числе Antofagasta - на 3,1%, BHP Group - на 1%, Glencore - на 0,5%, Anglo American - на 2,3%.

Рыночная стоимость французского гостиничного оператора Accor опустилась на 2,5% несмотря на то, что ее годовая EBITDA превзошла прогнозы.

Цена бумаг Air France-KLM подскочила на 11,8%. Авиакомпания в прошлом году увеличила чистую прибыль в пять раз, а ее операционная прибыль оказалась рекордной.

Акции швейцарской Nestle подорожали на 3,9%. Годовые результаты крупнейшего в мире производителя продуктов питания и безалкогольных напитков оказались хуже ожиданий аналитиков, однако продажи за четвертый квартал превзошли прогнозы. Nestle сообщила, что планирует продать оставшиеся подразделения по производству мороженого, а также подразделение по производству воды и напитков премиум-класса в рамках широкой реорганизации. Компания намерена сосредоточиться на основных направлениях бизнеса: производстве кофе, товаров для домашних животных и продуктов питания.

Капитализация Repsol выросла на 2,9%. Эта испанская нефтегазовая компания зафиксировала чистую прибыль в четвертом квартале против чистого убытка годом ранее, а также сообщила о повышении дивидендов на 7,8%.

Бумаги других представителей нефтегазового сектора также подорожали, в том числе BP Plc - на 3,4%, Shell - на 1,5%, Equinor - на 3,7%, TotalEnergies - на 1,8%.