Поиск

Европейские фондовые индексы завершили торги снижением

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Европейские рынки акций снизились по итогам торгов в четверг на фоне неоднозначных корпоративных отчетов.

Трейдеры заняли осторожную позицию в связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке. Газета The Wall Street Journal написала, что США сосредоточили в регионе наибольшую авиационную мощь со времен вторжения в Ирак. Кроме того, в регион направляется второй авианосец. По словам собеседников издания, такое наращивание сил позволит Вашингтону проводить военные операции против Ирана в течение нескольких недель.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Иран не признает ряд "красных линий" президента Дональда Трампа. Он добавил, что Трамп может в итоге решить, что дипломатия исчерпала свой потенциал. Агентство Axios сообщило накануне со ссылкой на источники, что в случае неудачи в переговорах США могут провести против Ирана продолжительную военную операцию, которая "будет больше похожа на полномасштабную войну".

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к закрытию рынка в четверг опустился на 0,53%, до 625,33 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,55%, германский DAX - 0,93%, французский CAC 40 - 0,36%, итальянский FTSE MIB - 1,22%, испанский IBEX 35 - 0,99%.

Лидером падения среди компонентов Stoxx Europe 600 в четверг стали акции нидерландской инжиниринговой компании Arcadis (-15,6%).

Бумаги Airbus подешевели на 7,4%. Выручка европейской аэрокосмической корпорации в минувшем квартале оказалась ниже прогнозов. Кроме того, Airbus дала слабый прогноз поставок на 2026 год.

Капитализация Rio Tinto, годовая отчетность которой разочаровала инвесторов, уменьшилась на 3,7%. Котировки акций других горнодобывающих компаний также снизились, в том числе Antofagasta - на 3,1%, BHP Group - на 1%, Glencore - на 0,5%, Anglo American - на 2,3%.

Рыночная стоимость французского гостиничного оператора Accor опустилась на 2,5% несмотря на то, что ее годовая EBITDA превзошла прогнозы.

Цена бумаг Air France-KLM подскочила на 11,8%. Авиакомпания в прошлом году увеличила чистую прибыль в пять раз, а ее операционная прибыль оказалась рекордной.

Акции швейцарской Nestle подорожали на 3,9%. Годовые результаты крупнейшего в мире производителя продуктов питания и безалкогольных напитков оказались хуже ожиданий аналитиков, однако продажи за четвертый квартал превзошли прогнозы. Nestle сообщила, что планирует продать оставшиеся подразделения по производству мороженого, а также подразделение по производству воды и напитков премиум-класса в рамках широкой реорганизации. Компания намерена сосредоточиться на основных направлениях бизнеса: производстве кофе, товаров для домашних животных и продуктов питания.

Капитализация Repsol выросла на 2,9%. Эта испанская нефтегазовая компания зафиксировала чистую прибыль в четвертом квартале против чистого убытка годом ранее, а также сообщила о повышении дивидендов на 7,8%.

Бумаги других представителей нефтегазового сектора также подорожали, в том числе BP Plc - на 3,4%, Shell - на 1,5%, Equinor - на 3,7%, TotalEnergies - на 1,8%.

BHP Group CAC 40 DAX FTSE 100 FTSE MIB IBEX 35
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 20 февраля

Звезда сериалов "Анатомия страсти" и "Эйфория" Эрик Дэйн умер в возрасте 53 лет

 Звезда сериалов "Анатомия страсти" и "Эйфория" Эрик Дэйн умер в возрасте 53 лет

WP пишет, что США завершат развертывание войск на Ближнем Востоке к середине марта

Орбан обвинил Киев в перекрытии "Дружбы" и подрыве "Северного потока"

 Орбан обвинил Киев в перекрытии "Дружбы" и подрыве "Северного потока"

Трамп рассматривает ограниченный удар по Ирану для принуждения к заключению сделки

Глава МАГАТЭ попросил о временном прекращении огня для устранения ущерба на ЗАЭС

 Глава МАГАТЭ попросил о временном прекращении огня для устранения ущерба на ЗАЭС

Лондон не разрешил Вашингтону использовать британские базы для ударов по Ирану

Брата британского короля отпустили из-под стражи

Трамп заявил, что у Ирана есть 10-15 дней для заключения соглашения

 Трамп заявил, что у Ирана есть 10-15 дней для заключения соглашения

Азербайджан не планирует участвовать в финансовом пакете помощи Газы на $7 млрд
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 97 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8459 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });