NORAD сообщило об отслеживании пяти военных самолетов РФ у Аляски

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что засекло в районе штата Аляска два российских бомбардировщика Ту-95, два истребителя Су-35 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50.

NORAD проследило за самолетами, которые "действовали в опознавательной зоне ПВО Аляски", говорится в пресс-релизе командования.

В ответ американское командование подняло в воздух два истребителя F-16, два истребителя-бомбардировщика F-35, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 и четыре самолета-заправщика KC-135, которые сопровождали российские самолеты, пока они не покинули зону ПВО.

В заявлении подчеркивается, что самолеты РФ не нарушали воздушное пространство США или Канады. Согласно данным NORAD, активность российской авиации в районе аляскинской зоны опознавания ПВО является регулярной и не представляет угрозы.

В NORAD напомнили, что зона опознавания ПВО прилегает к суверенному воздушному пространству какой-либо страны и является отрезком международного воздушного пространства, где требуется идентификация всех самолетов в интересах нацбезопасности.