Япония намерена изменить оборонную стратегию и ослабить ограничения на военный экспорт

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Япония намерена изменить оборонную стратегию, ослабить ограничения на военный экспорт и укрепить цепочки оборонных поставок, цитируют западные СМИ выдержки из выступления премьер-министра Японии Санаэ Такити в пятницу в парламенте.

"Япония сталкивается с самым серьезным и сложным окружением в сфере безопасности со времен Второй мировой войны", - приводят СМИ слова Такаити. Она указала "на расширяющуюся военную активность Китая, его более тесные отношения в сфере безопасности с Россией, а также на растущий ядерно-ракетный потенциал Северной Кореи".

По словам японского премьера, в этом году правительство пересмотрит три основных документа Японии в области безопасности, чтобы выработать новую оборонную стратегию, и ускорит пересмотр правил экспорта товаров военного назначения для расширения зарубежных продаж и укрепления оборонных компаний.

Кроме того, Такаити объявила о планах создания "национального разведывательного совета" под ее председательством, чтобы консолидировать информацию, собираемую различными ведомствами, включая полицию и министерство обороны. Между тем, до этого решения в Японии не существовало внешних и внутренних разведывательных служб, аналогичных тем, которые существуют в других странах мира.

"Китай активизировал попытки в одностороннем порядке изменить статус-кво с помощью силы или принуждения в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также расширяет и наращивает военную активность в районах, прилегающих к нашей стране", - сказала Такаити, обосновывая свои предложения законодателям.

Отношения Японии с Китаем значительно осложнились после того, как Такаити в ноябре заявила, что Япония могла бы осуществить военное вмешательство, если Китай попытается захватить Тайвань.

Кроме того, между странами существует территориальный конфликт по поводу островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдай).

Глава МИД Китая Ван И ранее на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что в Японии стремятся "возродить милитаризм".

Такаити ускорила наращивание военного потенциала, начатое в 2023 году, которое удвоит оборонные расходы Японии до 2% ВВП к концу марта, сделав ее одним из крупнейших военных импортеров в мире.

