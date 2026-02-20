Парламент Венесуэлы единогласно принял закон об амнистии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты Национального собрания Венесуэлы единогласно одобрили закон об амнистии тех, кто отбывал длительные сроки заключения в период политических кризисов с 2002 по 2025 годы, сообщает EFE.

Амнистия не затронет тех, кто отбывает наказание по статьям о вооруженных нападениях, о покушении на суверенитет страны и ее территориальную целостность.

Для исполнения принятого закона учреждена парламентская комиссия, которая разработает и применит необходимые механизмы.

Венесуэльские неправительственные организации отмечают, что с января, когда США провели операцию по отстранению президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти, были освобождены более 400 из 650 заключенных, которым вменяют политические статьи.