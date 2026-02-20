Германия не планирует закупать F-35 дополнительно к заказанным 35 самолетам

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В министерстве обороны Германии заявили, что планов продолжения закупок у США истребителей-бомбардировщиков F-35, кроме уже сделанного заказа на 35 единиц, пока нет. Об этом сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на заявление ведомства.

"Согласно электронному письму, отправленному министерством, в настоящее время нет конкретных планов закупать больше F-35; политических решений на этот счет не принято", - сообщает агентство.

В Минобороны уточнили, что будут комментировать возможные закупки военной техники лишь после того, как их одобрит Бундестаг.

Ранее в западных СМИ появлялась информация, что Берлин из-за сложностей в реализации совместного с Францией проекта по созданию истребителя следующего поколения рассматривает возможность расширить заказ на F-35.

Однако, поясняет Bloomberg, такой шаг укрепил бы зависимость ФРГ от американских военных технологий в то время, как германские власти пытаются снизить необходимость полагаться в оборонном секторе на товары из США и КНР.