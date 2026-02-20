В ООН не исключили прекращения оказания помощи Сомали с апреля

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН предупредила, что к апрелю ей придется прекратить оказание гуманитарной помощи Сомали, если программа немедленно не получит новое финансирование, сообщают западные СМИ.

В ВПП напомнили, что ранее им пришлось сократить число людей, получающих продовольственную помощь с 2,2 млн в начале 2025 до 600 тысяч в настоящий момент. По данным организации, около 4,4 млн человек в Сомали сталкиваются с критической нехваткой продовольствия.

В начале января США приостановили оказание помощи Сомали из-за сообщений о хищениях и вмешательстве властей Сомали после уничтожения финансируемого США склада ВПП в порту сомалийской столицы Могадишо.