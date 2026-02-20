ЕК одобрила приобретение Германией немецких активов "Роснефти"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия одобрила приобретение Федеральным министерством экономики и энергетики Германии (BMWE) единоличного контроля над Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RN R&M).

Сделка связана, в первую очередь, с переработкой нефти и оптовыми поставками топлива и продуктов нефтехимии, говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Комиссия пришла к выводу, что заявленная сделка не вызовет опасений по поводу конкуренции, учитывая ограниченные рыночные позиции компаний в результате предлагаемой сделки. Заявленная сделка была рассмотрена в рамках упрощенной процедуры рассмотрения слияний", - уточняет ЕК.

Как сообщалось, в сентябре 2023 года правительство Германии на основании закона об энергетической безопасности взяло в доверительное управление RDG и RNRM. Таким образом, Федеральное сетевое агентство получило под свой контроль дочернюю структуру НК "Роснефть" и ее доли в трех нефтеперерабатывающих заводах: PCK Raffinerie (Шведт), MiRo (Карлсруэ) и Bayernoil (Вогбург). На долю Rosneft Deutschland приходится около 12% германских нефтеперерабатывающих мощностей, она является одним из крупнейших игроков на местном топливном рынке. Правительство объясняло свои действия необходимостью обеспечения бесперебойных поставок нефти в страну в условиях беспрецедентного энергетического кризиса из-за конфликта на Украине и введенных санкций, которые затронули не только отдельные российские компании, но и целые отрасли: в частности, ЕС ввел жесткие ограничения на импорт нефти из РФ.

"Роснефть", которая настаивает, что выполняла свои обязательства по поставкам сырья на заводы в полном объеме, пыталась оспорить решение правительства Германии, но суд не удовлетворил ее иск.

Российская компания была третьим по величине игроком на рынке нефтепереработки в ФРГ. Она является акционером трех НПЗ (PCK - 54,17%, MiRO - 24%, Bayernoil - 28,57%) с общим объемом мощностей в долях владения 12,8 млн тонн в год.

Управление по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC) выдало лицензию на операции с германскими активами "Роснефти" на срок до 29 апреля 2026 года. Великобритания также внесла "Роснефть" в санкционный лист, но выпустило генеральную лицензию, разрешающую проводить операции с Rosneft Deutschland GmbH, RN Refining & Marketing GmbH и их дочерними структурами до 22 октября 2027 года.