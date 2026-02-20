Авианосец "Шарль де Голль" направляется в Балтийское море

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Французский авианосец "Шарль де Голль" направляется в северную часть Атлантического океана и в Балтийское море, в частности, для участия в миссии НАТО "Балтийский часовой", сообщает издание Le Monde со ссылкой на Минобороны Франции.

"Авианосец "Шарль де Голль" и его корабли сопровождения начинают развертывание в Северной Атлантике и в Балтийском море", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что ранее они приняли участие в крупных французских учениях "Орион-26".

Согласно информации военного ведомства Швеции, "Шарль де Голль" 25 февраля должен прибыть в порт Мальмё.

Le Monde указывает, что в ходе развертывания в Балтийском море авианосец также примет участие в учениях НАТО Steadfast Dart 26.