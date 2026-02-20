США могут задействовать авиабазы на Азорах и в Исландии для авиаударов по Ирану

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Стратегические бомбардировщики ВВС США могут задействовать авиабазы на Азорах и в Исландии для нанесения ударов по Ирану, сообщает издание The War Zone.

Базы Лажеш на португальских Азорских островах в Атлантике и Кефлавик в Исландии способны принимать и обслуживать американские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и B-52H Stratofortress. Они неоднократно использовались для промежуточных посадок таких самолетов.

Тем не менее, любой стране придется давать разрешение на использование их баз американскими бомбардировщиками для проведения операции против Ирана, указывает издание.

По данным западных СМИ, ВВС США также могут использовать авиабазу Морон в Испании, на которой размещаются американские самолеты-заправщики. Наличие воздушных танкеров там позволяет бомбардировщикам, таким как B-2, дозаправляться в воздухе, значительно увеличивая дальность их боевых действий и позволяя наносить прямые авиаудары по целям в Иране из Европы.

Как сообщали газета The Times и телеканал Sky News, Лондон не дал разрешения Вашингтону использовать британские авиабазы Фэрфорд в Англии и на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, где регулярно размещаются стратегические бомбардировщики ВВС США, а также авиабазу Акротири на Кипре в случае проведения военной операции против Ирана.

В соответствии с условиями давних соглашений Лондона с Вашингтоном, эти базы могут использоваться для военных операций против третьих стран только в том случае, если это заранее согласовано с правительством Великобритании.

По данным The Times, Лондон мотивировал свои действия опасениями, что разрешение на использование американскими бомбардировщиками баз для ударов по Ирану будет считаться нарушением международного права.