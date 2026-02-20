Поиск

Авианосец "Джеральд Форд" вошел в Средиземное море по пути на Ближний Восток

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford в пятницу, пройдя Гибралтар, вошла в Средиземное море, направляясь к ближневосточным берегам на фоне возможной военной операции против Ирана, сообщила газета Stars And Stripes.

В ее состав входят ракетные эсминцы USS Mahan, USS Winston S. Churchill и USS Bainbridge, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. На борту USS Gerald R. Ford базируются 48 боевых истребителей F/A-18 Super Hornet в составе четырех эскадрилий.

Через несколько дней корабли должны прибыть в Восточное Средиземноморье в распоряжение Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), которое теперь будет располагать двумя авианосными ударными группами. В настоящее время в Аравийском море на боевом дежурстве находится американский авианосец USS Abraham Lincoln с тремя кораблями боевого охранения.

В четверг президента США Дональд Трамп дал понять, что военная операция против Ирана может быть предпринята через 10-15 дней, если не будет достигнуто соглашение по его ядерной программе, отмечает газета.

США Иран USS Gerald R. Ford
