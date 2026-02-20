Поиск

НАСА успешно провело повторную репетицию запуска миссии "Артемида-2" к Луне

Запуск планируется не ранее 6 марта

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Генеральная репетиция запуска к Луне пилотируемой миссии "Артемида-2" в пятницу по московскому времени прошла успешно, сообщило НАСА.

"Вслед за успешно проведенной генеральной репетицией мы планируем запуск не раньше 6 марта", - заявила на пресс-конференции исполняющая обязанности заместителя главы НАСА Лори Глейз.

По ее словам, еще предстоит провести детальный анализ результатов репетиции и готовности к запуску, который будет опубликован на следующей неделе.

Полноценная имитация запуска тяжелой ракеты SLS (Space Launch System) с космическим кораблем Orion, на котором трое американских астронавтов и один канадский должны совершить облет Луны, была проведена на стартовой площадке на космодроме на мысе Канаверал во Флориде в четверг в 20:30 по времени Восточного побережья США (в пятницу в 04:30 по Москве). Она включала заправку носителя, обслуживание корабля Orion, проверку работы наземных систем, а также обратный отсчет перед стартом.

Ранее запуск лунной миссии планировался 8 февраля, однако в ходе предшествовавшей генеральной репетиции была зафиксирована неисправность с подачей криогенного топлива в основную ступень носителя.

После анализа выявленной проблемы специалисты заменили фильтр в наземном вспомогательном оборудовании, который снижал поток жидкого водорода во время заправки.

В рамках миссии Artemis II космический корабль Orion совершит один виток вокруг Луны. Корабль с экипажем из трех американских и одного канадского астронавта должен пройти на расстоянии десятков тысяч километров от поверхности Луны и вернуться на Землю с приводнением в акватории Тихого океана. Продолжительность полета составит 10 дней.

NASA Orion Artemis II Артемида-2 Луна
