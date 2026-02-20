OpenAI работает над "умной" колонкой и другими ИИ-устройствами

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Американская OpenAI работает над линейкой ИИ-устройств. Об этом сообщает интернет-ресурс The Information со ссылкой на источник.

Линейка будет включать "умную" колонку и, возможно, смарт-очки и "умную" лампу. Всего над новыми устройствами трудятся более 200 человек.

В первую очередь компания выведет на рынок "умную" колонку, ее цена должна составить $200-300, говорят источники ресурса. Колонка будет оборудована камерой, с помощью которой сможет получать информацию о пользователях и окружающей обстановке. Ее поставки начнутся не ранее февраля следующего года.

Смарт-очки, скорее всего, будут готовы к массовому выпуску не ранее 2028 года.

OpenAI вышла в сегмент техники в прошлом году, купив стартап IO дизайнера iPhone Джони Айва за $6,5 млрд.