В ЕС заявили о готовности внести дипломатический вклад в американо-иранские переговоры

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз поддерживает тесный контакт с США по вопросу о переговорах с Ираном как в двустороннем порядке, так и через формат G7, и предлагает свое содействие, заявил Ануар аль-Ануни, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Высокий представитель (ЕС по иностранным делам Каллас - ИФ) неоднократно беседовала со своими коллегами в регионе. Она призывает к деэскалации между Соединенными Штатами и Ираном. Мы находимся в контакте со всеми затронутыми сторонами, и мы готовы участвовать в любом истинном дипломатическом процессе", - сказал аль-Ануни в пятницу на брифинге в Брюсселе.

"Дипломатия должна быть полностью задействована", - добавил представитель Каллас.

Речь идет о поиске решения иранской ядерной проблемы, отметил он, а такое решение "может быть найдено исключительно дипломатическим путем".