Власти Испании проводят эвакуацию с лайнера MV Hondius

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Операция по эвакуации пассажиров и членов экипажа круизного лайнера MV Hondius, на борту которого зафиксированы случаи заражения хантавирусом, проводится властями Испании в воскресенье на острове Тенерифе, сообщают европейские СМИ.

К настоящему времени в ходе начавшейся утром в воскресенье операции судно покинули почти 50 из примерно 150 пассажиров и моряков. Ожидается, что эвакуация завершится уже в понедельник. Затем сам круизный лайнер пройдет дезинфекцию, а специалисты попробуют определить причину вспышки заболевания на борту.

Испанских подданных, находившихся на судне, уже доставили на самолете в Мадрид. Ожидается, что эти 14 человек пройдут карантин в столичном военном госпитале. Граждан других стран постепенно отправляют на самолетах на родину. Санитарные власти каждого государства затем будут самостоятельно решать, что предпринять для минимизации риска распространения заболевания.

На данный момент от хантавируса скончались три пассажира MV Hondius: супружеская пара из Нидерландов, а также гражданка Германии.

Пять человек сдали положительный тест на хантавирус. При этом в ЮАР сообщали, что у скончавшейся женщины и у британца, который находится в отделении интенсивной терапии в ЮАР, был выявлен штамм хантавируса - вирус Андес. Только этот вид хантавируса передается от человека человеку, подчеркнули в минздраве страны. Западные СМИ отмечают, что этот штамм распространен в Латинской Америке, в том числе в Аргентине, где начался круиз.

Испания Тенерифе MV Hondius
