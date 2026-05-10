Первый самолет с пассажирами с MV Hondius вылетел с Канарских островов

Пассажиров эвакуируют с лайнера Фото: Chris McGrath/Getty Images

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Первый самолет с пассажирами, эвакуированными с круизного лайнера MV Hondius, где зафиксирована вспышка хантавируса, вылетел с Канарских островов в Мадрид. Как уточняет Associated Press, пассажиры будут направлены в военный госпиталь.

Первыми судно покинули граждане Испании. Все они были одеты в защитные костюмы и респираторы. Лайнер MV Hondius остается у берегов Тенерифе, куда он прибыл ранее.

Всего на борту 13 испанских туристов и один член экипажа из этой страны. Они будут находиться на карантине в Испании.

Граждан других стран эвакуируют позднее в воскресенье и в понедельник. Всего на борту представители более чем 20 государств. Они направят самолеты для вывоза своих граждан.

Отмечается, что никто из более чем 140 человек на борту не имеет симптомов вируса.

АР напоминает, что после выявления вспышки хантавируса на MV Hondius погибли три человека. Вирус также выявлен у пяти пассажиров, которые покинули лайнер.

Переносчиками хантавируса являются грызуны. Человек может заразиться, вдохнув частицы пыли, содержащих вирус, который выделяется с мочой, слюной и фекалиями грызунов. От человека к человеку вирус передается очень редко.