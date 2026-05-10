СМИ сообщили о передаче Ираном посредникам ответа на предложения США

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Иранская сторона передала пакистанским посредникам ответ на предложения США по урегулированию конфликта, сообщает в воскресенье агентство IRNA со ссылкой на источники.

В сообщении отмечается, что согласно иранскому документу "нынешняя фаза переговоров нацелена исключительно на прекращение боевых действий в регионе".

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Иран предлагает пока обсуждать с США именно завершение военных действий, прекращение иранской блокировки Ормузского пролива и американской морской блокады Ирана. При этом некоторые принципиально важные темы, например, иранскую ядерную программу, предлагается обсудить на более поздних этапах.