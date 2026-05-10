Круизный лайнер MV Hondius со вспышкой хантавируса достиг Канарских островов

Сотрудники Гражданской гвардии в пункте приема пассажиров с круизного лайнера MV Hondius в порту Гранадилья на Тенерифе
Фото: Chris McGrath/Getty Images

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Круизный лайнер MV Hondius под флагом Нидерландов, на котором ранее была выявлена вспышка хантавируса, в воскресенье утром прибыл в порт Гранадилья на острове Тенерифе, где началась подготовка к эвакуации пассажиров и части экипажа. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

На борту судна находятся около 150 человек из более чем 15 стран, включая 17 граждан США. По данным ВОЗ, хантавирус на судне был выявлен у восьми человек, трое пассажиров - супружеская пара из Нидерландов и гражданка Германии - скончались.

В ВОЗ уточнили, что на момент прибытия судна ни у одного из оставшихся на борту людей симптомов заболевания не наблюдалось. Эвакуация будет проводиться малыми группами на шлюпках вместимостью 5-10 человек. Операцию координируют ВОЗ и другие международные медицинские структуры. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус лично прибыл на Тенерифе, чтобы контролировать процесс.

После высадки пассажиров на борту останется минимальный экипаж, который примет необходимые запасы и направится в Роттердам. Переход займёт около пяти дней.

По данным ВОЗ, первый заболевший - 70‑летний гражданин Нидерландов - почувствовал недомогание 6 апреля и умер на борту 11 апреля. Его жена, сошедшая на берег на острове Святой Елены, умерла 26 апреля в ЮАР, где анализы подтвердили заражение хантавирусом. Гражданка Германии скончалась на судне 2 мая. Несколько других пассажиров были эвакуированы в Нидерланды, Швейцарию и ЮАР.

Оператор судна Oceanwide Expeditions сообщил, что 32 пассажира сошли с лайнера на острове Святой Елены ещё до выявления вспышки. Американцы, вернувшиеся в США ранее, находятся под наблюдением региональных органов здравоохранения.

Маршрут Hondius начался 1 апреля в Ушуайе (Аргентина) и включал посещение островов Южной Атлантики, после чего судно несколько дней находилось у побережья Кабо‑Верде и затем направилось к Канарским островам.

ВОЗ отмечает, что риск для населения остаётся низким. По данным организации, штамм Andes - единственный хантавирус, способный передаваться от человека к человеку, однако для заражения требуется тесный контакт.

