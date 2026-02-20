Трамп заявил, что сможет сохранить политику по пошлинам вопреки решению Верховного суда

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Решение Верховного суда о незаконности введения многих пошлин не означает, что администрация США прекратит прибегать к этому инструменту, заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп.

"Суд не объявлял сами пошлины вне закона. Он лишь пришел к выводу, что для введения пошлин нельзя использовать закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что у него есть другие инструменты для введения пошлин, но признал, что такие методы - "несколько более длительный процесс".

По его мнению, ему не потребуется помощь Конгресса для введения пошлин в дальнейшем.

Также он отметил, что вердикт суда касается не всех введенных администрацией США пошлин. В частности, меры, которые действуют из соображений обеспечения нацбезопасности, останутся в силе.

Трамп раскритиковал решение Верховного суда. При этом, как отмечают американские СМИ, в настоящее время большинство судей в нем близки к республиканцам.

Ранее Верховный суд США объявил, что решение Трампа о введении в 2025 году пошлин против товаров из большого числа стран мира незаконно.

Такое мнение высказали шесть судей, противоположной точки зрения придерживаются трое.

В Верховном суде пришли к выводу, что принятый в 1977 году закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает главе государства права вводить подобные пошлины на импорт товаров.

Именно на основании этого закона Трамп в прошлом году ввел серию масштабных пошлин.

При этом Верховный суд не стал давать оценку тому, должны ли США вернуть странам деньги, полученные за последние месяцы от пошлин. Теперь этот вопрос будут решать американские суды более низкой инстанции.